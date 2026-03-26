ＭＢＳテレビが２６日、大阪市北区の同局で春の改編会見を開いた。土曜朝の情報バラエティー番組「せやねん！」（土曜・前９時２５分）は、新レギュラーとして「豪快キャプテン」と「ジョックロック」の２組が午後のロケコーナーを担当することを発表した。この春から東京へ進出する「ダブルヒガシ」と「カベポスター」が３月末で卒業。同ロケは若手の登竜門的存在として位置づけられており、八木航平編成部長は「土曜朝のコテ