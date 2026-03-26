26日、衆議院本会議において、参政党の豊田真由子議員が高市早苗総理への配慮を口にした。【映像】豊田議員がアピール？した瞬間（実際の様子）豊田議員が冒頭「今回、厳しい国際情勢の中、日米同盟の強固なコミットメントや資源に関する合意などがなされ、総理をはじめとする関係各位のご尽力に率直に敬意を表します。参政党は常に是々非々でことに臨む方針であり、『日本の国益をいかに守り抜くか』という観点から以下、お伺