ニューヨークの空港で旅客機と消防車が衝突し2人が死亡した事故で、発生から2日以上経ち滑走路に残されていた機体が撤去されました。【映像】事故当時の映像＆撤去される機体ニューヨークのラガーディア空港で22日、エア・カナダ系の旅客機が着陸した際に消防車と衝突し、パイロット2人が死亡しました。機体は滑走路に残されたままでしたが、事故発生から2日以上経った25日に撤去作業が行われました。衝突で大破した機首部