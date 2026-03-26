与野党は30日に衆議院予算委員会で暫定予算の審議、採決をすることで合意した。同日中に本会議に緊急上程される。【映像】「謝罪はないのか？」長妻氏が与党にチクリの瞬間取材に応じた中道改革連合の長妻昭・予算委筆頭理事は、国民生活に迷惑をかけないことと予算審議を両立させるため「暫定予算を作ればいいと何度も何度も理事会で言っていたが、（与党側が）それはできない、できない、年度内、年度内（予算の年度内成立）