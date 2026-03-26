未成年のSNS依存をめぐる裁判で、アメリカ・カリフォルニア州地裁の陪審団は運営企業側の責任を認める評決を出しました。【映像】弁護士の会見の様子カリフォルニア州に住む女性（20）は幼少期にSNSに依存しうつ病になったのは、企業側に原因があるとして提訴していました。CNNなどによりますと25日、陪審団はインスタグラムやYouTubeのアルゴリズムなどの仕組みが中毒性を高め、その危険性の周知を怠ったと指摘し、企業側の