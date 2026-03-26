東京・江東区にある15階建てのマンションで火事があり、火元の部屋に住む20代の女性が死亡しました。【映像】火災現場付近の様子午前11時ごろ、江東区東雲にある15階建てのマンションで「部屋からすごい煙」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など25台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元のマンションの一室およそ10平方メートルが焼けました。この部屋に住む20代の女性が意