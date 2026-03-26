エアーバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊が、2026年初夏に公開される『日本統一』シリーズスピンオフ映画『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の主演を務めることが26日、明らかになった。【写真】圧倒的な迫力…集結した山崎一門シリーズ累計100作を超える大人気コンテンツ『日本統一』。“山崎一門”とは、「日本統一」の人気キャラクター集団。氷室蓮司（本宮泰風）と田村悠人（山口祥行）を中心とした個性豊かなキャラク