「大川原化工機」の冤罪事件で、勾留中に胃がんが見つかり、亡くなった元顧問の遺族が、保釈を認めなかった裁判官の判断は違法として、国に損害賠償を求めて裁判を起こすことがわかりました。【映像】生前の相嶋静夫さん（実際の様子）「大川原化工機」の元顧問・相嶋静夫さんは、勾留中に胃がんが見つかり72歳で亡くなりました。弁護士は繰り返し保釈を請求しましたが、東京地裁は認めませんでした。遺族の弁護団によりま