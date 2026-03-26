NHK Eテレの音楽教養エンターテインメント番組『クラシックTV』の4月2日放送回に声優の山寺宏一が登場する。【写真】爆笑シーンも！4月2日放送 NHK Eテレ『クラシックTV』番組カット『クラシックTV』は、クラシック音楽のビギナーに向けた音楽番組。今回は“七色の声”を持つ山寺の魅力を深掘りする。山寺を“超リスペクト”しているという番組MCの清塚信也は「山寺宏一は、ピアノだ」という説を唱える。“ひとつのアニメで