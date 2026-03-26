北朝鮮メディアはベラルーシのルカシェンコ大統領が平壌を訪問し、金正恩総書記らが歓迎式典を開いたと報じました。【映像】ルカシェンコ大統領が歓迎式典に参加する様子26日付の朝鮮労働党の機関紙は、ベラルーシのルカシェンコ大統領が25日平壌に到着したと報じました。ベラルーシの大統領が北朝鮮を訪問するのは初めてです。大規模な歓迎式典も開かれ、金総書記や党と政府の幹部らが出席したということです。また、ルカ