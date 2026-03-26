将棋の第75期王将戦第7局で永瀬拓矢九段を破って5連覇を果たし、笑顔で対局を振り返る藤井聡太王将＝26日午後、大阪府高槻市の関西将棋会館将棋の第75期王将戦7番勝負第7局は25、26の両日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、先手の藤井聡太王将（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王との六冠＝が89手で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）を破り、4勝3敗で防衛、5連覇を飾った。藤井王将は7番勝負で初めてかど番に追い込まれていたが