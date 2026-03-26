自民党の河野太郎元外相自民党の河野太郎元外相はインターネット番組で、ガソリン価格の高騰対策を巡り、補助金支給をやめて国民に節約を呼びかけるよう政府に注文した。補助金に関し「普通にガソリンを入れて、動いていいというメッセージになってしまう。完全に逆で、節約モードに入って備えなければならない」と述べた。番組は25日夜に配信された。節約の具体策として、公共交通機関の利用促進やオンライン会議の活用を挙げ