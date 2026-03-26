DeNA前監督の三浦大輔氏（52）が26日放送のニッポン放送「垣花正あなたとハッピー！」（月〜金曜前8・00）にゲスト出演。阪神前監督の岡田彰布氏との関係を明かした。奈良出身で幼少期は阪神ファンだった三浦氏。大洋（現DeNA）に入団してからも阪神への愛はあったかと聞かれると「一切その気持ちはなかった」とキッパリ。監督を退いた今は「フラットですね」と語った。DeNAファンで親交のあるMC垣花正に「番長は岡田さん