F1™︎ 2026年シーズン、メルセデスのジョージ・ラッセル（28）が開幕戦から好調な走りを見せている。オーストラリアでは優勝、第2戦の中国では2位で、第2戦終了時点で獲得ポイント51、ドライバーズランキング1位となっている。これまでの歩みと現在地を整理する。ジュニアカテゴリーでの成功〜F1デビューまでラッセルは、1998年2月15日イギリス生まれ。3人きょうだいの末っ子で、兄の影響で幼い頃からカート場に