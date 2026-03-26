ビジュアル系エアバンド、ゴールデンボンバー（金爆）のギター担当で俳優の喜矢武豊（41）が、映画「劇場版山崎一門2〜日本統一〜」（辻裕之監督、今年初夏公開）に主演することが26日、発表された。累計100作品を超える配信人気シリーズ「日本統一」シリーズのスピンオフ作品。2022年（令4）4月公開の「劇場版山崎一門〜日本統一〜」に次ぐ第2弾だ。喜矢武は同年9月の「日本統一53」から登場。ダブル主演の本宮泰風（54）が若頭、