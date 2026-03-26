イタズラがバレてしまい、飼い主さんに名前を呼ばれた瞬間、態度が一変したワンコ。そのあまりにも分かりやすい反応と、必死すぎる表情が注目を集めています。まるで人間の子どものような一連の動きに、思わず笑ってしまう人が続出。投稿は記事執筆時点で1168万再生を突破し、「分かりやすすぎて可愛い（笑）」「身に覚えありすぎやろ！」などのコメントが寄せられています。 【動画：イタズラがバレた犬→『怒られる』と察して…