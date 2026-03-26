漆器専門店・山田平安堂が、「ポケモン」とのコラボレーションアイテム「ポケモン 干支小椀」の2026年新絵柄としてポニータを追加し、3月26日より販売を開始した。 【画像あり】職人が手作りの小椀・制作過程 「ポケモン 干支小椀」は、天然木・漆塗りの椀に伝統技法「蒔絵」でポケモンを描いたシリーズだ。1919年創業の山田平安堂が手がけており、木地を器の形に加工する「木地挽き」、温度や湿度を管理