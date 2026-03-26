SWEET STEADYが、3rdシングルCD『SWEET STEP』を3月25日にリリース。あわせて収録曲「Melodies」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】SWEET STEADY、3rdシングルCD『SWEET STEP』収録曲「Melodies」MV） 独特のフレーズとメロディの「SWEET STEP」が表題曲となる今作。「カワイイコレクション」をはじめ、各盤ごとに「Sweet Cafe」「おねがいペンタス」「ハートの魔法」など、ライブ人気曲が