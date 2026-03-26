車両製造は日立製作所に発注西武鉄道は2026年3月26日、導入を予定している新型レストラン列車の名称を「ファインダイニング・トレイン『ヴィエス』」に決定したと発表。車両デザインをモチーフとしたロゴデザインを公開し、車両製造を日立製作所に発注したことを明らかにしました。【画像】車内スゴッ！これが西武の「豪華レストラン車両」の内部です西武鉄道は、2016年から全席でフルコース料理を味わうことができる「西武 旅