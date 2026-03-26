PayPay、三井住友カード、CCCMKホールディングスは、「PayPayポイント」と「Vポイント」の相互交換を開始した。交換手続きは、PayPayアプリから行う。 1ポイント＝1ポイントの等価交換となり、1日1回まで、月3万ポイントを上限に交換が可能。1回につき最低100ポイントから、1ポイント単位で設定できる。交換は即時反映される。 PayPayポイントからVポイントに交換する場合、利用先が限定される期間限定