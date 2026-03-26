◆センバツ第８日▽２回戦大阪桐蔭６―５三重＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・甲子園）西武・中村剛也内野手（４２）の長男・中村勇斗（２年）が７回の守備から一塁に入り、甲子園初出場を果たした。先頭から２者連続で一塁ゴロをさばくなど、軽快な動きを見せた。同点の９回２死からの初打席では、三塁側アルプスでは、父親と同じ応援歌が演奏されたが、３球三振に倒れた。昨秋にベンチ入りしたが、途中出場の２試