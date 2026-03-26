女優・芳根京子が２６日までに自身のＳＮＳを更新。ドレス姿を披露し注目を集めている。アニメ映画「私がビーバーになる時」に登場するビーバーのキャラクター役に声優として出演している芳根は、インスタグラムを更新し「私がビーバーになる時大ヒット記念イベントありがとうございました」とつづり、左側のデコルテ部分や腕があらわになった、白とブラウンのチェック柄のドレス姿を披露。「わたビバでたくさんの経験をさ