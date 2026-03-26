◆センバツ第８日三重―大阪桐蔭（２６日・甲子園）三重は１点を追う８回１死二、三塁、大西新史（３年）が２ボールからスクイズを敢行したが、空振りした球が右肩を直撃。ボールが投手前に転がる間に三塁走者が生還すると、球審がいったんは得点を認め、スコアボードにも１点が入った。しかし、審判団が２度協議し、空振りの直後にボールが当たった瞬間にボールデッドとなったことを確認。場内説明の後に１死二、三塁から試