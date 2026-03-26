元参院議員で、現在は落語家として活動するガーシー（本名・東谷義和）氏（54）が26日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、現在の“暴露ブーム”について言及した。22年2月にYouTube活動を始め、現在の“暴露ブーム”を招いたとされるガーシー氏。「いまの暴露予告だの変な流れを作ってしまったことに、すごく後悔と反省をしてる」と率直な思いをつづった。また「自分は逮捕されない、されるわけがないって思ってるやろ？そ