就職活動は、本来は企業と個人が対等に向き合う場のはずだ。しかしその前提が、静かに崩れ始めている。株式会社ＫｉｔｅＲａが直近１年以内に正規雇用（正社員）を希望して就活を経験した１１８０人を対象に行った調査では、新卒就活生の４１．０％が「明確なセクハラ」を経験、さらに６７．７％が何らかの不快・不適切な言動を受けたと回答した。数字は、面接という場が必ずしも安全ではない現実を示している。特徴的なのは、