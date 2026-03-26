きょう午前、東京・江東区にある15階建てマンションの一室で火事があり、この部屋に住んでいたとみられる20代の女性が死亡しました。警視庁と東京消防庁によりますと、きょう午前11時ごろ、江東区東雲にある15階建てマンションの一室で、「部屋から煙」と119番通報がありました。ポンプ車など22台が出動し、火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、火元とみられる10階の一室がおよそ10平方メートル焼けました。この部屋から