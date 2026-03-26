いざという時の備えは、どこまで必要なのか。ペットを家族と考える人が増えるなか、その問いはより切実さを帯びている。株式会社ピクシーがペット保険加入者２００人を対象に行った調査からは、満足度の高さと同時に、費用と補償の間で揺れる飼い主の現実的な選択が浮かび上がった。まず全体像として、満足度は「満足」２９％と「やや満足」４９％を合わせて約８割に達し、「不満」と明確に答えた人はいなかった。特に犬の飼い