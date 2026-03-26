卓球のノジマTリーグの年間王者を決めるプレーオフ決勝が3月27日から2日間、東京・代々木第2体育館で開催される。27日に男子の東京と金沢、28日に女子の日本生命と神奈川が対戦。26日に開幕前日会見が行われ、レギュラーシーズン2位からの下克上を期す神奈川の平野美宇（25）は「団結力も高まっていて楽しみ。初の連覇を目指したい」とチーム初の連覇達成を誓った。この日に25〜26年シーズンのリーグ表彰も行われ、最優秀選