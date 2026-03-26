少年院を出てケーブルテレビ局に就職し、社会復帰を目指すある男性。以前もお伝えしましたが、その後意外な展開に。立ち直ることはできたのか？密着3年の取材です。 【写真を見る】少年院からケーブルテレビ局に “窃盗”を繰り返した過去…再出発とそれを支えるプロデューサーに新展開 ｢盗るな撮れ｣【密着3年】 愛知県稲沢市の国府宮はだか祭。ことし、熱気に包まれる参道の片隅で、黙々とごみ拾