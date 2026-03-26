NPB(日本野球機構)は、26日に公示を発表。各球団の開幕一軍選手が登録され、ルーキーは全球団合計で16選手がメンバー入りとなりました。今年はルーキーも開幕投手に抜てき。巨人のドラ1・竹丸和幸投手と、ロッテのドラ2・毛利海大投手がそれぞれ本拠地のマウンドにあがります。12球団で最多となるルーキーの一軍入りとなったのは広島。平川蓮選手、齊藤汰直投手、勝田成選手、赤木晴哉投手の4選手が名を連ねました。▽各球団の開幕