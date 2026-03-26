3月24日、日中関係のさらなる悪化が懸念される事件が発生した。東京・港区にある中国大使館への建造物侵入容疑で、陸上自衛官の男が逮捕されたのだ。報道によると、逮捕されたのは陸上自衛隊えびの駐屯地（宮崎）に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者（23）。24日朝、隣接する建物の塀を乗り越えて大使館に侵入した疑いが持たれており、調べに対し容疑を認め、「日本に対する強硬発言を控えてほしかった」「大使に意見が受け入れられ