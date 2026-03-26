【モデルプレス＝2026/03/26】元SKE48で現在はフリーアナウンサーとして活躍する後藤楽々が3月25日、自身のInstagramを更新。膝上ミニ丈のゴルフウェア姿を公開した。【写真】25歳元SKEフリーアナ「健康的な美脚が眩しい」ミニスカゴルフウェア姿◆後藤楽々、ゴルフウェア姿で美脚輝く後藤は「カメラでりなさんに撮っていただいた写真 楽しい撮影でした〜ただ、早くもっとあたたかくなれ」と言葉を添えて、ゴルフ場で行われた撮影