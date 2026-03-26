【モデルプレス＝2026/03/26】全国の大学生・大学院生を対象として次世代を担うアナウンサーを発掘するコンテスト「第6回学生アナウンス大賞」のグランプリ発表イベントが26日、フジテレビ本社屋にて開催。国際基督教大学2年の佐塚こころ（さつか・こころ）さんがグランプリに輝いた。【写真】次世代アナウンサーの候補がズラリ集結◆「学生アナウンス大賞」グランプリは佐塚こころさん多数のエントリーの中から書類審査やグループ