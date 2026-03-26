【モデルプレス＝2026/03/26】2026年4⽉18⽇に東京・代々⽊第⼀体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、追加出演者が発表された。【写真】「おそ松さん」イコラブメンバーら追加キャスト一覧◆Aぇ! group＆西村拓哉出演映画「おそ松さん」、SPステージ決定同年6月12日に公開される映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」のスペシャルス