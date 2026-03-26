NewJeansの所属事務所ADORが、元メンバーのダニエル、元代表のミン・ヒジンを相手取って提起した損害賠償訴訟の初弁論準備期日で、強硬な立場を示した。3月26日、ソウル中央地裁・民事合議31部（部長判事ナム・インス）では、ADORがダニエルとダニエルの家族1人、そしてミン・ヒジン元代表を相手に起こした損害賠償請求訴訟の初弁論準備期日が開かれた。【写真】“元NewJeans”ダニエルの入浴ショットADORは昨年12月、ダニエルに専