静岡市内の給食委託サービス会社が調理提供した食事を食べた2つの施設の入所者のうち、これまでに少なくとも76人が下痢やおう吐などの症状を訴えていたことがわかり、静岡市保健所はノロウイルスによる食中毒と断定したと発表しました。静岡市保健所によりますと、3月22日の夜、市内の福祉施設から食中毒が疑われる通報があり、調査を行ったところ、21日に市内清水区の給食委託サービス会社から提供されたビーフ