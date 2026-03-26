日本相撲協会は26日、東京都内のホテルで理事会を開き、2月下旬に弟子の伯乃富士に暴行した師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）の処分を審議する臨時理事会を4月9日に開催することを決めた。伊勢ケ浜親方は酒の席で暴行したと見られ、2月24日に伯乃富士、状況を知る幕内・錦富士とともに日本相撲協会から事情聴取を受けたことが判明。同親方は春場所を休場していた。コンプライアンス委員会の調査は継続中で、9日の理事会