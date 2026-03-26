MBSテレビの田淵伸一総合編成局長は26日、大阪市内で開かれた会見に出席。2月に同局が報じたニュースで事実誤認があったことについて改めて謝罪した。同局は2月13日に「参政党のイベント会場近くで抗議活動をしていた男性たちから暴行され、重傷を負ったとして、男性が警察に被害を訴えた」というニュースで、抗議活動をしていた団体を「しばき隊」と報じたが、同27日に公式サイトで、そのような事実はなかったとし謝罪、訂正