Tリーグ・プレーオフ決勝に臨む金沢の松平健（前列左端）、神奈川の平野（同右端）ら＝26日、東京都新宿区卓球のノジマTリーグのプレーオフ決勝（東京・代々木第二体育館）に臨む男女4チームの選手が26日、東京都内で記者会見し、男子のレギュラーシーズン2位で初制覇を目指す金沢の松平健太は「震災（能登半島地震）があっても、たくさん応援してくれたからこそここまで来られた。優勝して恩返しをしたい」と意気込んだ。27日に