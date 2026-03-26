福井県庁杉本達治前知事のセクハラ問題に関し、福井県は26日、全庁的なハラスメント被害を把握するため2月に実施した調査結果の概要を公表。現在被害に遭っていると申告した職員は回答者の6.8％に当たる262人。うち2人が中村保博副知事からのハラスメントに「悩んでいる」と回答した。被害申告の内訳は複数回答で、パワハラが最多の220人。セクハラ25人、マタハラ6人。行為者は管理職や課長補佐級の上司が中心だった。3人は特