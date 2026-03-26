２６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１４５円９７銭（０・２７％）安の５万３６０３円６５銭だった。３日ぶりに下落した。中東情勢の先行き不透明感に加え、日経平均が２４〜２５日で２２００円超上昇していたこともあり、当面の利益を確定させる売りが広がった。幅広い銘柄が売られ、特に銀行や保険など金融関連株の下落が目立った。米国のトランプ政権がイランに提示したとされる戦闘終結に