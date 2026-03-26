「娘。鴨の母になる。」【動画】たくさんの鴨たちが娘さんの後にくっついてきた！雪が降り積もった道を、カメラの後ろからゾロゾロとついてくる鴨たち。画角に入っている女性は投稿者である「リロルル」（@lirolulumua）さんの娘さんです。たくさんの鴨たちに追われた娘さんについて、ユーモアあふれるコメントが続々と届きました。「ついに哺乳類の壁を超えるものが現れたか」「子沢山になっちゃったぁ〜」「🦆『餌もらえ