2025年3月に海南省の「博鰲（ボアオ）ニアゼロカーボンモデルエリア」の名称が「博鰲ゼロカーボンモデルエリア」に変更されて以降、同エリアの省エネ・二酸化炭素排出削減は目覚ましく、「ゼロカーボン運営」が常態化となる段階に全面的に突入した。新華網が伝えた。実測データによると、19年は11350．1トンだったボアオゼロカーボンモデルエリアの建物や市政インフラのエネルギー関連の二酸化炭素排出量は25年には約14．6トンと、