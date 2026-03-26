中国の王毅外交部長は3月25日、要請に応じてエジプトのアブデルアティ外相と電話会談をおこないました。アブデルアティ外相は地域情勢についての見解を紹介し、現在の情勢に深刻な憂慮を示しました。さらに、「エジプトと中国は全面的な戦略パートナーであり、エジプト側は中国側と緊密な協調を保ち、共同で外交的努力を強化し、地域と世界が混乱に陥ることを防ぐことを望んでいる」と表明しました。王外交部長は、中国とエジプト