今月9日に始まった香川用水への取水制限が、きょう（26日）午前9時、一時的に解除されました。 きのう（25日）から降った雨で吉野川上流に流入する水が増えたためです。ただ、早明浦ダムの貯水率は、きょう（26日）午前0時の段階で47.1%と低い状態が続いていて、解除を終了する場合あらためて発表を行なうとしています。