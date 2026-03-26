フランス代表の主将キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）が、現地３月26日に行なわれるブラジル代表との親善試合を前に、以前にパリ・サンジェルマンで共闘したネイマール（サントス）に言及した。『ESPN Brasil』が発言を伝えている。現在34歳のネイマールは、度重なる怪我を経て、およそ２年半ぶりのブラジル代表招集が期待されたが、実現しなかった。セレソンを率いるカルロ・アンチェロッティ監督は「これは技術的な