翌日にスタートするプロ野球。前日の26日にNPBが公示し、巨人の開幕一軍メンバーが発表されました。新人では開幕投手を任されている2025年ドラフト1位の竹丸和幸投手、ドラフト2位の田和廉投手、ドラフト3位の山城京平投手がメンバー入りとなりました。捕手は大城卓三選手、岸田行倫選手、山瀬慎之助選手の3人が開幕一軍、WBCの侍ジャパンで活躍した大勢投手やキューバ代表ライデル・マルティネス投手、パナマ代表のバルドナード投