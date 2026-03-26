中東情勢の悪化により上昇していたガソリン価格が6週間ぶりに値下がりしました。新潟県内のレギュラーガソリンの店頭価格は1リットル当たり前の週よりも14．5円下がり、176．1円となっています。 3月25日、資源エネルギー庁が発表した23日時点のレギュラーガソリンの店頭価格。県内は176．1円で、前の週と比べ14．5円下がりました。ガソリン価格の値下がりは6週間ぶりです。中東情勢の悪化に伴い、先週は過去最