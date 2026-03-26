3月25日に開幕した世界フィギュア選手権で、新潟市出身の中井亜美選手がショートプログラムに登場。冒頭のトリプルアクセルに失敗し、8位となっています。 チェコで開幕した世界フィギュア選手権。女子ショートに登場したのは、ミラノ・コルティナオリンピック銅メダリストの中井亜美です。「緊張があった」と話す中井は冒頭のトリプルアクセルに失敗。しかし、これを引きずらず、その後はトリプルルッツ、トリプルト