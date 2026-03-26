俳優の杉野遥亮が２６日、都内で行われたバーバリービューティのポップアップオープニングイベント「バーバリーハーサクラジャーニー」に佐々木希、神尾楓珠、塩野瑛久、宮世琉弥、本田翼と出席。激変した姿で報道陣を驚かせた。杉野のヘアスタイルはまさに“丸刈り”で、体つきも心なしかたくましい様子だ。香水の新製品お披露目にちなみ、自身にとって香水の存在を聞かれた杉野は「自分を守ってもらっている感覚が